Grazer Schuldenberg wächst um fast eine Milliarde

Trotz dieser eher mäßigen Aussichten will die Stadt bis 2030 Investitionen in Höhe von einer Milliarde Euro tätigen – darunter die Remise in der Steyrergasse oder die Bahnunterführung Josef-Huber-Gasse. Eine weitere Remise (in Eggenberg) sei laut Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) ebenso fix, wie die Neugestaltung des Tummelplatzes im nächsten Jahr. Darüber hinaus erstellt man aktuell gerade eine Potenzialanalyse für die Südwestlinie inklusive Griesplatz-Neugestaltung. Der Planungsbeschluss dafür soll schon im ersten Quartal 2025 fallen.