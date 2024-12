Der Nachfolger steht schon in den Startlöchern

Dabei erinnert sich der 45-Jährige: „Ich bin zwar neben dem Lehener Stadion in der Glanzzeit Anfang der 90er Jahre aufgewachsen. Spielen musste ich aber in Obertrum.“ Die Eltern hatten keinen Bezug, fanden zufällig einen Verein in der malerischen Seenlandschaft. „Klein Toni“ durfte per Bus pendeln. Groß wurde er dann doch bei „seiner“ Austria. Ehe der Weg über den SAK nach Seekirchen führte. Wo er nach zwei Landesliga-Titeln und über 300 Westliga-Spielen 2010 aufhörte.