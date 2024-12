Trotz Erfolgen gibt es Verbesserungsbedarf

Die Jungbullen haben sich die Winterpause wirklich verdient. Mit fünf Siegen aus sechs Spielen zeigten die Salzburger in der Youth League, dass sie in der U19 zu den besten Teams in Europa gehören. Nicht nur die Ergebnisse waren großteils top, auch die Leistungen überzeugten. Trainer Daniel Beichler ließ erfrischenden und attraktiven Offensivfußball spielen. Nicht umsonst netzten die jungen Talente in sechs Spielen 17 mal. Einen großen Anteil daran hatte Stürmer Phillip Verhounig. Dem Torjäger ging der Knopf im Herbst richtig auf – acht Tore bedeuten (vor den Mittwochsspielen) den ersten Platz in der Torschützenliste.