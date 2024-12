Drohnensichtungen stellen US-Behörden vor Rätsel

Drohnensichtungen geben den Bewohnern und Behörden des US-Bundesstaates New Jersey Rätsel auf. Seit Wochen werden dort und in angrenzenden Regionen nachts Dutzende unbemannte Fluggeräte beobachtet – einige davon sogar im Luftraum über Militärbasen. „Sobald man sie zu Gesicht bekommt, werden sie dunkel“, sagte der Gouverneur von New Jersey, Phil Murphy. „Wir nehmen die Situation extrem ernst.“