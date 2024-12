Grödig hält an teuren Öffi-Förderungen fest

Die Förderung der Einzel- und Jahreskarten für die Öffis ist in Grödig ein großer Erfolg, wie die Zahlen belegen. Im Gemeindeamt gibt es die Möglichkeit, Einzelfahrkarten für einen Euro zu erwerben. „Wir haben in diesem Jahr an die 40.000 Karten verkauft“, sagt Bürgermeister Herbert Schober. Ebenso begehrt sind die Jahreskarten. Insgesamt 760 Stück wurden durch die Gemeinde gefördert – bei 7400 Einwohnern. 350 entfielen auf Klimatickets, 250 auf Super-Scoolcards und 160 auf Edelweiss-Tickets. Die gute Nachricht: „Wir werden die Förderungen weiter aufrechterhalten“, versichert der Ortschef. 150.000 Euro lässt sich Grödig das jährlich kosten. Für die Öffis selbst werden 700.000 Euro im Jahr beigesteuert.