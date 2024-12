„Das wär´normal“ | Ans Christkind

Ans Christkind glauben. Ist Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger die große Bremserin? Man könnte es fast meinen, wenn man hört, was sie jetzt von sich gab: „Wir müssen wirklich uns die Zeit nehmen“, sprach sie. Um dann in dem ihr eigenen selbstbewussten Ton noch nachzusetzen: „Ich lass´mich von niemandem treiben, was den Termin angeht“. Na, das wäre ja noch schöner, wenn man sie auch noch treiben würde… Der Bundespräsident – siehe oben – tut es sichtlich und hörbar nicht. Das thematisiert heute auch Rainer Nowak in seinem Kommentar in der „Krone“, wenn er anmerkt, Van der Bellens Botschaft sei wohl „Keine falsche Hast.“ Und er rüffelt: „Mit Verlaub: So nicht, Herr Präsident. So nicht, geschätzte Parteichefs und Parteichefin.“ Die drei, die in Umfragen teils schon schwächeln, bevor sie überhaupt gemeinsam in einer Regierung sitzen, haben keine Zeit zu verlieren. Sie müssen, schreibt Nowak, „rasch zu einem Abschluss kommen, wenn sie für den möglichen positiven Ruck im Land sorgen wollen.“ Aber vielleicht führen uns die Parteichefs, führt uns der Bundespräsident ohnehin an der Nase herum, und man überrascht uns mit einer Einigung noch vor Weihnachten. Man wird ja noch ans Christkind glauben dürfen.