Regierung erst 2025? So nicht, Herr Präsident!

Soll heißen: Die drei, die in Umfragen teils schon schwächeln, bevor sie überhaupt gemeinsam in einer Regierung sitzen, haben keine Zeit zu verlieren. Sie müssen rasch zu einem Abschluss kommen, wenn sie für den möglichen positiven Ruck im Land sorgen wollen. Notfalls zwischen den Feiertagen. Egal, was der Präsident wie immer sympathisch so murmelt.