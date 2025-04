Zwei Schüsse auf Einbrecher, aber kein Blut

Es soll zunächst zu einem Gerangel gekommen sein, bei dem der 42-Jährige, der alleine im Haus lebt, an den Händen sowie am Hals leicht verletzt wurde. Dann hat der Mann laut seinen Angaben mit einer Pistole, die er rechtmäßig besitzt, in Notwehr auf die Eindringlinge geschossen und behauptet, einen im Bauch- oder Hüftbereich getroffen zu haben. Die mutmaßlichen Täter sollen zu Fuß geflüchtet sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung, auch mit verstärkten Kontrollen an der slowenischen Grenze, blieb ergebnislos. Auch am Mittwoch fehlte von den Flüchtigen weiter jede Spur.