„Söldner!“ BVB-Fans toben nach Lewandowski-Aktion

Lewandowski tut in dieser Saison wieder was er so gut wie kaum jemand anders kann – er schießt Tore wie am Fließband. 40 Treffer hat er in dieser Saison schon erzielt und auch gegen seinen ehemaligen Verein Borussia Dortmund zeigte er am Mittwoch keine Gnade. Mit einem Doppelpack hatte er wesentlichen Anteil an der 4:0-Klatsche des BVB.