Kranke beim Einkauf wegen Assistenzhund beschimpft

„Du schaust gar nicht behindert aus, was hast du eigentlich?“, meinte eine Kundin zu Sarah N. (34), als die mit ihrer Assistenzhündin „Kiyomi“ vorige Woche in einem Spar-Markt in Steyr einkaufen war. Zuvor hatte sich besagte Kundin auch schon bei einer Feinkostmitarbeiterin über die 34-Jährige beschwert. Der Grund: Hunde hätten in einem Lebensmittelgeschäft nichts zu suchen.