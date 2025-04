277 Strafen bei Klebeaktion – für die Autofahrer!

Richter hat „keinen Zweifel“ an Fehlverhalten

Beim Prozess im Verwaltungsgericht Wien glaubt der Richter dem Polizisten. Die Behörde „habe keinerlei Zweifel am schuldhaften Fehlverhalten des Beschuldigten“, ist in der Begründung zu lesen. Den Aussagen des Polizisten sei mehr Glauben geschenkt worden, weil dieser aufgrund seines Diensteids der Wahrheitspflicht unterliege und der Beschuldigte „keinen tauglichen Gegenbeweis“ antreten habe können. Erschwerend wurde gewertet, dass dieser „das Interesse der Verkehrssicherheit in nicht unerheblichem Maße“ geschädigt habe.