Sei bei der Red Bull Driving School dabei!

Vergiss alles, was du bisher über Fahrschule gehört hast. Hier wird nicht geschaut, ob du korrekt blinkst – hier geht‘s um echte Kontrolle, blitzschnelle Reaktionen und deinen Umgang mit dem Auto in Extremsituationen. Die Red Bull Driving School ist nichts für schwache Nerven, sondern für alle, die wirklich wissen wollen, was hinterm Steuer abgeht. Auf dich wartet ein Wochenende voller Action, Staub und Adrenalin. Du wirst auf losem Untergrund driften lernen, riskante Ausweichmanöver üben, Bremsen am absoluten Limit erleben – und das alles unter Anleitung von echten Profis, die den Motorsport im Blut haben.