Eva Glawischnig: „Ich nehme das volle Risiko!“

Den Schock nach dem Patzer letzte Woche und die Sorge vor dem Aus, der steckt ihr aber noch immer in den Knochen. „Ja, auf jeden Fall. So schnell verdaut man so etwas nicht. Weil, selbst wenn man sehr viel darüber nachdenkt, dass das ja eine Unterhaltungsshow ist, die Freude machen soll, wird man unweigerlich in diesen Sog auch hineingezogen und man spürt das alles sehr viel intensiver“, erzählt sie im Interview mit der Krone.



Letzten Freitag war sie eigentlich schon dafür bereit, dass er für sie aus sein würde: „Ich bin in einer kurzen Pause zwischen Voting und Tänzen in die Garderobe gegangen und habe meine Sachen zusammengepackt, weil ich danach schneller fertig sein wollte. Ich war fix davon überzeugt, dass sich das nicht ausgeht und war dann unglaublich überrascht und natürlich auch extrem erfreut über diesen großen Support.“ Nachsatz: „Es ist so schön zu wissen, dass die Zuseherinnen und Zuseher die Arbeit, den Schweiß, das Blut und die Tränen, die dahinter stecken, honoriert haben.“