Eltern empört: Volksschüler sangen Ramadan-Lied

„Ich finde es gut, wenn die Kinder in der Schule etwas über andere Religionen lernen – aber das geht zu weit.“ Petra M. (Name von der Redaktion geändert) ist außer sich. Ihre Tochter geht in die vierte Klasse einer Flachgauer Volksschule und erlebte vor wenigen Tagen offenbar eine ungewöhnliche Religionsstunde. „Sie hat mich danach gefragt: ,Stimmt es Mama, dass Allah so allmächtig ist’“, ist M. immer noch perplex.