„So eine Chance bekommt man nicht oft im Leben!“

Dreimal in acht Anläufen konnte Rapid (1961 gegen Malmö) bereits eine Viertelfinal-Hürde auf der internationalen Bühne nehmen, zweimal marschierte (1984/85 und 1995/96) Grün-Weiß dann im Europacup der Pokalsieger gleich in die Endspiele (siehe Statistik). Letztlich zwar ohne Krönung, ohne Pokal-Triumph. Und dennoch waren es legendäre Schlachten, magische Nächte, absolute Sternstunden – für die aktuelle Rapid-Truppe eine Inspiration vor dem heutigen Viertelfinal-Hinspiel in der Conference League bei Djurgarden Stockholm. Die „Krone“ hörte sich bei den „Helden von damals“ um: