Dach löste sich: „Bin nur froh, dass ich lebe!“

Gleich mehrere Schutzengel hatten Martin Knopper und seine Lebensgefährtin in der Vorwoche in Graz: Das Paar wäre am Nachhauseweg beinahe von herabfallenden Gebäudeteilen erschlagen worden. Der „Krone“ erzählt er seine haarsträubende Geschichte. Das Haus in der Innenstadt wird nun saniert, die Ursachenforschung läuft.