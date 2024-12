Ausgerechnet Elon Musk freut sich über Kanzler-Lob

Kritik an Musks X-Kurs

Seitdem häuft sich die Kritik an der Plattform, prominente User aus Politik, Wirtschaft und Medien kehrten X den Rücken. So heißt es, auf X sei kein Platz mehr für Austausch, Beschimpfungen seien die Regel. Das Meldesystem für Hasspostings ist weitgehend zusammengebrochen. Kommentarlos gelöscht würde hingegen immer wieder Kritik an X und an Musk selbst.