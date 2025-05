Brandalarm bei Bauernhof: Rauch dringt aus Stall!

Bauernhof-Brände: Unheimliche Serie

Es gab heuer bereits eine ganze Serie von Bauernhof-Bränden in Tirol. Einige Höfe sind regelrecht in Flammen aufgegangen und zerstört worden. Etwa vor gut einem Monat in Schönwies im Bezirk Landeck oder am Ostermontag in Alpbach (Bezirk Kufstein). Bauernfamilien hatten teils ihr Hab und Gut verloren. Brände gab es zudem etwa in Westendorf und im Zillertal.