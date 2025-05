Hilfe, plötzlich „steckt“ das Kiefergelenk fest

Bestimmte zahnärztliche Eingriffe oder Verletzungen der Kiefermuskulatur oder der -gelenke ziehen manchmal ebenso Probleme nach sich. Dr. Hofbauer dazu: „Nach einer Weisheitszahnentfernung etwa, kommt es manchmal zu Entzündungen oder Verletzungen in der Kieferregion, was vorübergehend zu einer eingeschränkten Beweglichkeit führen kann.“ In solchen Fällen rät sie zu einer Schmerztherapie und möglicherweise einer physiotherapeutischen Behandlung. Wichtig: Folgen Sie den Nachsorgeanweisungen des Zahnarztes!