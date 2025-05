Plötzlich kletterte Salzburgs Kapitän übern Zaun

Marrokko als Reiseziel

Bevor es am 10. Juni mit der Vorbereitung für die Klub-WM losgeht, steht jetzt einmal etwas anderes an: Erholung. „Ich fliege am Sonntag für eine Woche nach Marrakesch. Danach bin ich ein bisschen in Kopenhagen“, freut sich der Kapitän, der festhält. „Beim Trainingsstart werden wir stark dastehen.“