Kiteishvili: „Für heute Nacht gibt es viele Pläne“

„Ich kann die Emotionen gar nicht beschreiben. Die Saison war so lang und so hart“, zeigt sich Kiteishvili nach Abpfiff überwältigt. An Drama war das Saison-Finale kaum zu überbieten, umso größer ist nun die Freude beim Titelverteidiger. „Wir sind alle müde, aber werden diesen Moment genießen und feiern“, jubelt auch Torschütze William Böving.