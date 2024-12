Heim nach Syrien | Zu Grabe tragen

Heim nach Syrien. Was geht da gerade in Syrien vor sich, was bedeutet der Sturz des Assad-Clans für den Rest der Welt, was bedeutet er für Österreich? Die Islamisten haben die Hauptstadt Damaskus handstreichartig eingenommen – durch Syrien geht mit dem Fall des Blutregimes ein Aufatmen, auch in Wien jubelten Tausende Exil-Syrer. „Alles, was jetzt in Syrien geschieht, hat für die Welt große Bedeutung“, schreibt heute in der „Krone“ unser langjähriger Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz. Er verweist darauf, dass die neue Führung alle Syrer zur Rückkehr aufgerufen hat und findet: „Mit dem Sturz des Assad-Regimes gibt es für Migranten keinen Grund mehr, den Aufbau ihrer geliebten Heimat zu versäumen.“ Wollen sie wirklich heim nach Syrien? Na, wir werden sehen…