„Silbereisen“ will es mit Fischer „noch mal tun“

In der Halle in Düsseldorf verfolgten rund 12.500 Zuschauer die Darbietungen. Aufgezeichnet wurde zweimal – am Freitag und am Samstag. Daraus wird dann eine Fassung der „Helene Fischer-Show“ erstellt, die am 25. Dezember um 20.15 in ORF 2 zu sehen sein wird.