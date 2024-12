Helene Fischer bei Silbereisen sorgt für Kritik

Traditionell strahlt das Erste der ARD „Das Adventsfest“ als sogenannte große Show zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte aus dem thüringischen Suhl am Samstag vor dem ersten Advent aus – diesmal also am 30. November. Die festliche Schlagershow gibt es seit 20 Jahren, stets mit Silbereisen als Moderator. Seit 2011 trägt die besinnliche Unterhaltungssendung, in der das sogenannte Friedenslicht aus Bethlehem weitergegeben wird, ihren jetzigen Namen.