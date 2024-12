Wähler befragen | Eine Stimme geben

Wähler befragen. Die Erwartungen der Österreicher in eine türkis-rot-pinke Regierung – so sie denn überhaupt zustande kommt – sind niedrig. Kein Wunder: Bei den Nationalratswahlen vor genau zehn Wochen wurden die beiden „Großen“ ÖVP und SPÖ schwer geschlagen, die kleinen Neos gewannen ein wenig dazu, bleiben aber schwachbrüstig wie eh und je. Erst recht kein Wunder sind die dünnen Hoffnungen in diese Regierung angesichts der Unterschiedlichkeiten der drei Parteien, die – außer dem Drang zur Macht – kaum etwas eint. Wie nun zur „Krone“ durchsickert, sollen die potenziellen Koalitionspartner aber auf die Idee kommen, in großen Fragen, in denen unter den Partnern keine Einigkeit erzielt werden kann, gleich direkt den „Auftraggeber“ der Politik zu befragen: den Wähler!