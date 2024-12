Max Lercher schießt scharf gegen steirische ÖVP

„Krone“: Herr Lercher, Sie sind jetzt steirischer SPÖ-Chef: Ist ein Traum für Sie in Erfüllung gegangen?

Max Lercher: Ich bin ein Mensch, der nie in politischen Posten gedacht hat, weil ich immer geglaubt habe, dass sie dich nicht frei machen in deinen Entscheidungen. Das war für mich nie geplant, ich habe mich in meiner persönlichen Planung ja schon wegbewegt von der Politik. Ich nehme die Herausforderung in großer Demut an – aber es soll jetzt nicht um mich als Person gehen, sondern darum, dass wir als SPÖ etwas zustande bringen.