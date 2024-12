Schnee, Eis und Glätte: Winterdienst ist gerüstet

Am Freitag waren Teile des Südburgenlandes bereits angezuckert, in den nächsten Stunden soll auch im Norden der erste Schnee fallen. Damit die Straßen aufgrund des Niederschlags und der Glätte trotzdem gut befahrbar sind, ist der Winterdienst bestens vorbereitet. Allein in der Landeshauptstadt verrichten 34 Mitarbeiter des Bauhofs bei Bedarf zu jeder Tages und Nachtzeit ihren Dienst, um auf den Straßen und Gehsteigen für Sicherheit zu sorgen. Insgesamt stehen ihnen sieben große Fahrzeuge und sechs Kleintraktoren zur Verfügung.