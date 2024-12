Neues Zuhause für „Handicats“ nimmt Form an

Bürokratische Hürden bleiben nicht aus

Doch allen Widrigkeiten zum Trotz ist Aufgeben für die Tierschützerin keine Option: Das Vorzeigeprojekt wird an einem neuen Standort in der Nachbargemeinde Mooskirchen fortgesetzt. „Der Umbau läuft seit November und geht gut voran“, so Bernadowitsch. Der neue Zubau für die Katzen kann noch nicht starten, weil die Genehmigung seitens der Gemeinde noch fehlt – aber an bürokratische Hürden ist die „Katzenmama“ ja schon gewöhnt.