Gnadenhof für behinderte Katzen droht das Aus

Und obwohl tierschutzrechtlich alles in bester Ordnung ist und Gutachter auch keinerlei Geruchs- oder Lärmbelästigung feststellen konnten: Rechtlich gesehen darf Bernadowitsch in ihrem Haus kein Tierheim mehr betreiben, eine befristete Übergangsbewilligung läuft bald aus. „Ich selbst könnte im Haus bleiben, müsste aber den Gnadenhof einstellen. Das kommt für mich nicht infrage. Ich stehe und falle mit meinen Katzen“, so die Tierschützerin. Für die Katzen wäre das Aus des Gnadenhofs wohl das sichere Todesurteil, denn eine vergleichbare Einrichtung, wo Katzen in einem Privathaus integriert rund um die Uhr betreut werden, gibt es nicht. Und für 50 pflegebedürftige Katzen einen adäquaten Platz zu finden, ist wohl ein Ding der Unmöglichkeit.