26. Jänner: Bürger werden 11.821 Mandate vergeben

Neu gemischt werden die politischen Karten am 26. Jänner in 568 Gemeinden Niederösterreichs. Mittlerweile steht fest, dass die Volkspartei in allen diesen Kommunen zur Wahl antreten wird. „Diese Abdeckung schafft sonst keine Partei im Land“, hebt ÖVP-Manager Matthias Zauner die „Breite und Stärke“ seiner Partei hervor. In 539 Gemeinden stellt die SPÖ Kandidaten. Die Sozialdemokraten greifen dabei auf „mehr als 10.000 Engagierte“ zurück, wie Parteigeschäftsführer Wolfgang Zwander betont. Als „historischen Aufbruch“ sieht FPÖ-Obmann Udo Landbauer das Antreten seiner Partei in 448 Kommunen: „Noch nie haben wir in Niederösterreich eine solche Rekordbeteiligung geschafft“, frohlockt der blaue Parteichef über einen „Wendepunkt“ am 26. Jänner.