Nur „echte“ Landesbürger haben diesmal eine Stimme

Fünf Gemeinden wählen nicht

In 568 der 573 Gemeinden Niederösterreichs werden am 26. Jänner kommenden Jahres die Ortsparlamente neu gewählt. Die Statutarstädte St. Pölten, Krems und Waidhofen an der Ybbs stimmen traditionell zu eigenen Terminen über ihre Volksvertreter ab. Und in Pernersdorf und Vösendorf gab es erst heuer Neuwahlen – dort werden die Bürger (voraussichtlich) erst 20230 wieder zur lokalen Stimmabgabe gerufen.