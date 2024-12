Dritte Spur auf A9 noch jahrelang nicht in Sicht

ÖVP, SPÖ und FPÖ tobten, bissen sich an Gewessler aber die Zähne aus. Sie scheidet nun bald aus dem Amt, die mögliche neue Bundesregierung dürfte für neue Straßen viel offener sein. Doch selbst wenn es in Wien wieder grünes Licht gibt, ein rascher Baustart ist nicht in Sicht.