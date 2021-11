Ministerin Gewessler stoppt den A9-Ausbau bei Graz

Daher wurden Pläne für eine Erweiterung auf drei Spuren auf den Tisch gelegt - nun verschwinden sie wieder in der Schublade. Das grün geführte Klimaschutzministerium hat ja im Frühsommer eine Evaluierung aller Asfinag-Projekte in Österreich angekündigt, am Donnerstag wurde das Ergebnis für die Steiermark und auch für Kärnten verkündet.