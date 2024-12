Trachtenpärchen will kürzere Arbeitszeit

Wie es um Österreichs Wirtschaft steht, ist bekannt: Leider nicht gut, der Standort ist nicht mehr attraktiv, die Betriebe sind im internationalen Wettbewerb nicht mehr konkurrenzfähig, die Lohnrunden waren zweimal doppelt so hoch wie in Deutschland, die Energie ist immer noch viel teurer als anderswo, kurzum: Was tun? Die normale Reaktion wäre: Alles unternehmen, was Staat und Wirtschaft effizienter macht, damit wir bei Ausschreibungen wieder gewinnen. Das geht eben auch durch mehr Arbeit.