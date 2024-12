Touristikkonzern blickt zuversichtlich auf Sommer

Diese Länder sind heuer beliebt

Beliebt ist bei dem Touristikkonzern vor allem der Urlaub in der Türkei. Dieses Reiseziel wächst derzeit um 30 Prozent. Das Land liegt damit noch vor den Balearen in Spanien mit der beliebten Insel Mallorca. Hohe Nachfragen gibt es außerdem nach Urlauben in Griechenland und in den USA. Das Unternehmen baut aktuell unter anderem sein Angebot in Florida, New York, an der Westküste und Hawaii, aber auch in Griechenland aus.