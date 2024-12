Das sagt Michael Lang nach dem kuriosen Eigentor

„Krone“: Michael, deine Saison bisher gleicht einer Achterbahnfahrt. Siehst du es auch so?

Michael Lang: Für mich ist es ja die erste Saison in der Bundesliga. Und die ist wirklich eine Achterbahnfahrt. Persönlich bin ich nicht so schlecht reingestartet, mit diesem Traumtor gegen Salzburg. Trotzdem war es nicht schön, weil wir die ersten zwölf Spiele nicht gewinnen konnten. Dann war meine Suspendierung – die hat mich ein bisschen zurückgeworfen und auch zum Nachdenken gebracht. Mit dem Trainerwechsel habe ich eine neue Chance bekommen und diese auch gut genutzt. Meine letzten Leistungen waren auch recht gut. Und jetzt dieses Eigentor, das schon sehr kurios war. Das war einfach ein Blackout.