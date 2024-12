„Black Dog“: Preisgekröntes Hardcore-Hundeleben

Wie der chinesische Regisseur Guan Hu ohne viel Worte diese aufkeimende Nähe zwischen einem Ex-Sträfling und einem von säuberungsfanatischen Häschern gehetzten Straßenköter skizziert und die beiden auf ein Motorrad mit Beiwagen packt, um sodann gerade in Momenten der Stille zu zeigen, dass Hund und Mensch dieselbe Sprache sprechen, ja einander sogar im Ausdruck ähneln, gerät zur Liebeserklärung an den besten Freund auf vier Pfoten, den unsereins haben kann. Auch die Tiere eines heruntergekommenen Zoos werden den Weg in die Freiheit finden. Und Kritik am „System“ weiß der chinesische Bildmagier raffiniert als erhellenden Reiseproviant zu verpacken!