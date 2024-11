„Caddo Lake“: Mysteriöse Legenden und Geheimnisse

Es sind die unterschiedlichen Farbgebungen der Handlung, die erst irritieren und dann auf das Trennende verweisen, leben die beiden Figuren doch am selben Ort, aber nicht in der gleichen Zeit. Dass M. Night Shyamalan hier als Produzent firmiert, lässt sich bald an dem sich entfaltenden Mysterium erahnen, das sich aus den tragischen Geschehnissen in einer Kleinstadtgemeinschaft herausschält.