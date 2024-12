Outdoor-Abenteurer stirbt in Schneesturm Lapplands

Letzte Fünf-Tages-Tour in Lappland

Er wandert, paddelt, zeltet und zeigt sein Überleben in der rauen Natur – zuletzt fünf Tage in der bergigen Region Jokkmukk in Lappland, im Norden Schwedens. Diese sollte seine letzte Tour sein. Fernab jeglicher Zivilisation soll er in der Nacht auf den 30. Oktober sein Zelt aufgeschlagen haben, als ihn ein Schneesturm überraschte.