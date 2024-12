„Bypass“ für Kreisverkehr soll Staus verhindern

1,9 Millionen Euro investiert

Um das Problem in den Griff zu bekommen, investierte das Land nun 1,9 Millionen Euro in den Umbau des Nadelöhrs. Wichtigste Maßnahmen: Ein zusätzlicher Fahrstreifen – ein „Bypass“ – durch den man den Kreisverkehr umfahren kann und direkt auf die Autobahn gelangt. Zudem wurde die Einbindung des Verkehrs von der Abfahrt Eisenstadt-Süd in die B 52 neu gestaltet und soll damit flüssiger werden.