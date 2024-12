Meta sucht Entwickler für Bau eigener AKW

Meta ist für den Ausbau seines KI-Bereichs an Atomstrom interessiert und sucht nach eigenen Angaben Entwickler für den zukünftigen Bau von eigenen Kernkraftwerken. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, will es ab Anfang der 2030er-Jahre in den USA ein bis vier Gigawatt an neuen Kernkraftwerkskapazitäten errichten.