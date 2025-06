Slowene Pogacar gewinnt die Dauphine-Rundfahrt

Rad-Weltmeister Tadej Pogacar hat erstmals die Dauphiné-Rundfahrt gewonnen. Der 26-jährige Slowene setzte sich am Sonntag mit einem Vorsprung von knapp einer Minute souverän vor seinem dänischen Widersacher Jonas Vingegaard durch und meisterte damit die Generalprobe für die Tour de France, die am 5. Juli in Lille beginnt.