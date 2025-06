Für Dovedans großen Traum brauchte es fünf Trainer

Türkei-Legionär Nikola Dovedan jubelte trotz vieler Trainer-Rochaden mit Karagümrük über den Aufstieg in die Süper Lig, freut sich nun auf Duelle mit Mauro Icardi & Co. Der Tullner hat Ex-Klub Austria noch im Herzen, würde seine Karriere gerne eines Tages in Favoriten beenden.