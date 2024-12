43 neue Führungskräfte bei Salzburger Militär

Die jungen Führungskräfte des Bundesheeres seien motiviert für ihre neuen Aufgaben in Salzburg. „Ich finde es schön, dass wir fürs Bundesheer und die Bevölkerung arbeiten dürfen“, so Victoria Eder, die in der Krobatin-Kaserne in St. Johann im Einsatz sein wird. Jonas Stadlmann von den Pionieren in der Schwarzenberg Kaserne betont: „Es war auf jeden Fall die richtige Wahl, der Beruf ist so vielseitig und bringt so viel Abwechslung. Ich würde mir keinen anderen mehr aussuchen.“