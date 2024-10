„Wir zeigen,wie modern das Bundesheer ist“

„Wir wollen ein ganzes Stadion füllen“, erklärt Brigadier Peter Schinnerl, Salzburger Militärkommandant, sinnbildlich. 30.000 Besucher sollen am Samstag zur großen Leistungsschau des österreichischen Bundesheeres in die Schwarzenbergkaserne gelockt werden. Von 9 bis 17 Uhr können sich die Interessenten über viele Waffengattungen an Stationen informieren. Bei der Angelobung von 700 Soldaten wird es zum Überflug zweier Eurofighter kommen. Auch die verschiedensten Hubschrauber und Panzer wird es zu bestaunen geben, ebenso wie Gefechtsvorführungen.