Bundesheer zeigt in Wien und Salzburg, was es kann

Die Leistungsschau des Bundesheeres anlässlich des Nationalfeiertags am 26. Oktober wird diesmal an zwei Orten über die Bühne gehen. Neben dem Heldenplatz in Wien wird man diesmal auch in der Stadt Salzburg „mit einem Großaufgebot zeigen, was man kann“, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Mittwoch.