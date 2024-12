Nikolaus & Co. werden Pflicht in den Kindergärten

„Wer hier leben will, muss unsere Werte und Traditionen respektieren.“ Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gibt nach Debatten um Mondbär- statt Martinsfesten sowie Kreuzen in Klassen- und Spitalszimmern eine klare Linie vor. Daher werden Nikolaus & Co. jetzt im Bildungsplan für die Kindergärten festgeschrieben. Ähnlich wie im Lehrplan für Schulen sind hier Leitlinien vorgegeben, welche Inhalte den Kindern vermittelt werden müssen.