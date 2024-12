Billiges Düngemittel aus Russland macht Probleme

Im Sommer 2023 schloss der tschechische Agrofert-Konzern die Übernahme der in Linz ansässigen Stickstoffsparte von Borealis ab. Kaufpreis: rund 810 Millionen Euro. Seither wurden unter dem neuen Markenauftritt LAT Nitrogen allein am Standort in der Landeshauptstadt rund 100 Millionen Euro investiert. Der Geldbetrag floss in die Wartung, Überprüfung und Verbesserung der Anlagen – ein Megaprojekt, bei dem mehr als 70 verschiedene Firmen im Einsatz waren.