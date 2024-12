Fake-Timmy Trumpet verblüfft Publikum in Vösendorf

Socken als Beitrag zu nachhaltiger Mode

Doch was macht seine überhaupt Socken so besonders, dass sie im Mittelpunkt eines solchen Auftritts stehen? Mit seinen Gamechanger Socks will der Wiener eigenen Worten zufolge kein gewöhnliches Kleidungsstück verkaufen, sondern vielmehr „höchste Qualität, Komfort und Langlebigkeit“ bei einem Alltagsprodukt bieten. Die Socken würden demnach bis zu 20ig Mal länger als herkömmliche Socken halten – und somit dazu beitragen, den Müllberg der Modeindustrie, der vor allem durch Billigmode jährlich anwächst, reduzieren.