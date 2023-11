Philipp Plein und Wiener werden keine Freunde mehr

„Na ja, nach unserem tollen Zusammentreffen in Mailand habe ich dann festgestellt, dass er anscheinend Sehnsucht hat nach mir und mich gerne wiedersehen möchte und mich deswegen direkt in meiner Stadt besuchen kommt. Und diese Einladung habe ich natürlich so verstanden, dass er mich sehen möchte“, schildert der Modedesigner die Begegnung mit Plein in Wien gegenüber krone.at.